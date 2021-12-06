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Гурбан Етирмишли: До 2025 года в Карабахе планируется установить 10 сейсмостанций

Гурбан Етирмишли: До 2025 года в Карабахе планируется установить 10 сейсмостанций "В этом году приобретенные в рамках международного грантового проекта 22 сейсмические станции доставлены на территорию республики. Три из них уже установлены".
Наука и образование
6 декабря 2021 г. 17:21
Гурбан Етирмишли: До 2025 года в Карабахе планируется установить 10 сейсмостанций

"В этом году приобретенные в рамках международного грантового проекта 22 сейсмические станции доставлены на территорию республики. Три из них уже установлены".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли.

По его словам, в настоящее время работы по установке сейсмических станций продолжаются.

Г.Етирмишли отметил, что до 2025 года в Карабахе планируется установить 10 сейсмических станций, работы начнутся как только будут созданы соответствующие условия.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda quraşdırılacaq seysmik stansiyaların sayı açıqlanıb

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