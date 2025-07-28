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Азербайджан и Туркменистан провели заседание МПК

Азербайджан и Туркменистан провели заседание МПК Состоялось 8-е заседание азербайджано-туркменской Межправительственной комиссии
Бизнес
28 июля 2025 г. 17:45
Азербайджан и Туркменистан провели заседание МПК

Азербайджан и Туркменистан провели в Баку 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

Он отметил, что укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном создает широкий потенциал для интенсивного развития экономических отношений.

"Мы с удовлетворением отметили успешные результаты совместной деятельности и рассмотрели возможности развития сотрудничества и взаимных инвестиций в сферах бизнеса, торговли, энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства", - говорится в публикации министра.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkmənistan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçirilib, tərəfdaşlıq sənədi imzalanıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Baku hosts 8th meeting of Azerbaijan-Turkmenistan Intergovernmental Commission

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