Азербайджан и Туркменистан провели заседание МПК

Азербайджан и Туркменистан провели в Баку 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

Он отметил, что укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном создает широкий потенциал для интенсивного развития экономических отношений.

"Мы с удовлетворением отметили успешные результаты совместной деятельности и рассмотрели возможности развития сотрудничества и взаимных инвестиций в сферах бизнеса, торговли, энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства", - говорится в публикации министра.