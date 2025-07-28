Азербайджан и Туркменистан провели заседание МПК

Азербайджан и Туркменистан провели в Баку 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому и гуманитарному сотрудничеству.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".
Он отметил, что укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном создает широкий потенциал для интенсивного развития экономических отношений.
"Мы с удовлетворением отметили успешные результаты совместной деятельности и рассмотрели возможности развития сотрудничества и взаимных инвестиций в сферах бизнеса, торговли, энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства", - говорится в публикации министра.
The strengthening of the strategic partnership between #Azerbaijan and #Turkmenistan offers significant potential for the dynamic development of our #economic relations.
Together with the Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan, Nokerguli Ataguliyev, we… pic.twitter.com/zFY8Y7A0Ep