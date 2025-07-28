Внесены изменения в перечень работ, дающих право на льготную трудовую пенсию по возрасту

17:05 Внесены изменения в "Перечень производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение по возрасту".

Внесены изменения в "Перечень производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение по возрасту".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Постановлением в перечень включены: контролеры "золотой комнаты", а также операторы и контролеры, занятые в сферах переработки, дробления, транспортировки, обогащения руды, а также металлурги.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено в шестимесячный срок обеспечить приведение тарифно-квалификационные справочники в соответствие с настоящим постановлением и представить информацию в Кабинет Министров.