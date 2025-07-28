Во Франции снова вызван на допрос Павел Дуров

Парижский суд провел допрос основателя Telegram Павла Дурова.

Парижский суд провел допрос основателя Telegram Павла Дурова.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

По их данным, его снова допросили о "возможной причастности платформы к преступной деятельности". Отмечается, что Дуров в сопровождении четырех адвокатов прибыл в парижский суд около 10 утра по местному времени (к полудню по бакинскому времени - ред.). Сам основатель соцсети и его адвокаты отказались комментировать эту информацию.

Напомним, что в августе 2024 года Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинения по шести пунктам из-за отказа сотрудничать с властями Франции. Господина Дурова отпустили под подписку о невыезде с обязательством внести залог €5 млн. В декабре парижский суд впервые допросил его по существу дела.