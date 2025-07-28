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Трамп заявил, что не очень заинтересован в дальнейших контактах с Путиным

Трамп заявил, что не очень заинтересован в дальнейших контактах с Путиным Трамп заявил, что не очень заинтересован в дальнейших контактах с Путиным
Другие страны
28 июля 2025 г. 17:48
Трамп заявил, что не очень заинтересован в дальнейших контактах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не очень заинтересован в дальнейших контактах с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Шотландии.

"Мне больше неинтересно разговаривать с Путиным. Я представлял себе большую торговлю с Россией", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли личная встреча с президентом РФ помочь решить украинский конфликт.

При этом президент США отметил, что "мы посмотрим, что будет дальше".

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Версия на азербайджанском языке Tramp Putinlə gələcək təmaslarda o qədər də maraqlı olmadığını bildirib

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