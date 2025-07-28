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MEDİA: От имени ряда государственных деятелей Азербайджана распространены фейковые заявления

MEDİA: От имени ряда государственных деятелей Азербайджана распространены фейковые заявления 17:37
Медиа
28 июля 2025 г. 17:57
MEDİA: От имени ряда государственных деятелей Азербайджана распространены фейковые заявления

В некоторых аккаунтах социальных сетей от имени ряда государственных деятелей Азербайджана распространены фейковые заявления, подготовленные с использованием технологии "deep fake".

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Агентством по развитию медиа (MEDİA) Азербайджана.

Отмечается, что серия сфальсифицированных видеоматериалов, подготовленных определенными кругами с помощью технологий искусственного интеллекта и распространяемых в информационной среде, является "грубым примером манипуляции, направленной на дезориентацию общественного мнения".

"Призываем общество верить только сведениями из официальных источников, получать информацию, выражающую официальную позицию государства, из информационных агентств страны и других профессиональных субъектов медиа. Призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, быть бдительными в условиях, когда набирают обороты кампании, основанные на фальшивой и ложной информации, и тенденция создания контента с использованием технологий deep fake", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA: Azərbaycanın bir sıra dövlət xadimləri adından reallığı əks etdirməyən açıqlamalar yayılıb

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