MEDİA: От имени ряда государственных деятелей Азербайджана распространены фейковые заявления

17:37

В некоторых аккаунтах социальных сетей от имени ряда государственных деятелей Азербайджана распространены фейковые заявления, подготовленные с использованием технологии "deep fake".

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Агентством по развитию медиа (MEDİA) Азербайджана.

Отмечается, что серия сфальсифицированных видеоматериалов, подготовленных определенными кругами с помощью технологий искусственного интеллекта и распространяемых в информационной среде, является "грубым примером манипуляции, направленной на дезориентацию общественного мнения".

"Призываем общество верить только сведениями из официальных источников, получать информацию, выражающую официальную позицию государства, из информационных агентств страны и других профессиональных субъектов медиа. Призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, быть бдительными в условиях, когда набирают обороты кампании, основанные на фальшивой и ложной информации, и тенденция создания контента с использованием технологий deep fake", - подчеркивается в сообщении.