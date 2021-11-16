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В работе поисковой системы Google произошел сбой

В работе поисковой системы Google произошел сбой Пользователи Google в разных странах столкнулись с проблемами в работе поисковой системы.
ИКТ
16 ноября 2021 г. 22:20
В работе поисковой системы Google произошел сбой

Пользователи Google в разных странах столкнулись с проблемами в работе поисковой системы.

Как передает Report, об этом следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным сайта, сбои начались около 21.25 по бакинскому времени.

Так, больше всего жалоб зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, Германии, Испании, Нидерландах и России.

Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы с работой сайта, также есть трудность со входом в аккаунт и поиском в системе.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

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