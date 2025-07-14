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Трамп заявил, что США хотят обеспечить вечный мир в Украине

Трамп заявил, что США хотят обеспечить вечный мир в Украине Президент США Дональд Трамп заверяет, что Вашингтон стремится обеспечить вечный мир в Украине.
Другие страны
14 июля 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что США хотят обеспечить вечный мир в Украине

Президент США Дональд Трамп заверяет, что Вашингтон стремится обеспечить вечный мир в Украине.

Как передает Report, об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

"Мы хотим вечного мира", - сказал американский лидер, комментируя ситуацию вокруг Украины.

При этом он выразил мнение, что и Москве, и Киеву уже известны параметры, позволяющие урегулировать конфликт. "Плюс у нас есть определенные параметры, известные обеим сторонам. И мы уже знаем, что следует делать", - заявил Трамп.

С его точки зрения, Россия и США могли уже несколько раз договориться по Украине. "Я чувствовал примерно четырежды, что у нас есть сделка. Это не война Трампа. Мы тут находимся для того, чтобы ее завершить. Победителей в этом не будет. Это обреченное на неудачу дело с любой точки зрения", - утверждал президент США.

Он отметил, что ответственность за российско-украинский конфликт несет прежде всего его предшественник на посту главы государства Джо Байден. "Это был Байден и другие. Очень печальная ситуация", - подчеркнул Трамп.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: ABŞ Ukraynada əbədi sülhü təmin etmək istəyir

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