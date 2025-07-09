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Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера в Казахстане

Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера в Казахстане В Национальном суперкомпьютерном центре Аlemcloud с участием президента Казахстана Касым Жомарта Токаева состоялась церемония запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200.
ИКТ
9 июля 2025 г. 17:29
Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера в Казахстане

В Национальном суперкомпьютерном центре Аlemcloud с участием президента Казахстана Касым Жомарта Токаева состоялась церемония запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду.

Установка и запуск системы состоялись в новом дата-центре министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с международными партнерами.

"Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе",- говорится в сообщении.

Токаев отметил, что запуск суперкомпьютера станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей.

"Суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании",- отмечается в сообщении.

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