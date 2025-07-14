МВД призвало водителей двухколесных транспортных средств соблюдать правила

Сотрудники полиции продолжают контрольные и профилактические мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесных транспортных средств.

Сотрудники полиции продолжают контрольные и профилактические мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесных транспортных средств.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, выявляются водители, нарушающие правила дорожного движения, превышающие скоростной режим, совершающие опасные маневры, с ними проводятся разъяснительные беседы.

Водители информируются о требованиях законодательства, об опасности при нарушении правил дорожного движения для других участников движения. В отношении лиц, грубо нарушающих ПДД, принимаются строгие дисциплинарные меры.

"Еще раз призываем каждого участника дорожного движения быть внимательным и соблюдать правила", - подчеркивается в сообщении.