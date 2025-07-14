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МВД призвало водителей двухколесных транспортных средств соблюдать правила

МВД призвало водителей двухколесных транспортных средств соблюдать правила Сотрудники полиции продолжают контрольные и профилактические мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесных транспортных средств.
Внутренняя политика
14 июля 2025 г. 20:55
МВД призвало водителей двухколесных транспортных средств соблюдать правила

Сотрудники полиции продолжают контрольные и профилактические мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесных транспортных средств.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, выявляются водители, нарушающие правила дорожного движения, превышающие скоростной режим, совершающие опасные маневры, с ними проводятся разъяснительные беседы.

Водители информируются о требованиях законодательства, об опасности при нарушении правил дорожного движения для других участников движения. В отношении лиц, грубо нарушающих ПДД, принимаются строгие дисциплинарные меры.

"Еще раз призываем каждого участника дорожного движения быть внимательным и соблюдать правила", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN ikitəkərli nəqliyyat vasitələri sürücülərini qaydalara riayət etməyə çağırıb

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