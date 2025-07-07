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В Азербайджане может быть создан филиал Глобального центра инноваций и знаний в сфере устойчивого транспорта

В Азербайджане может быть создан филиал Глобального центра инноваций и знаний в сфере устойчивого транспорта 16:50
ИКТ
7 июля 2025 г. 17:31
В Азербайджане может быть создан филиал Глобального центра инноваций и знаний в сфере устойчивого транспорта

В Азербайджане может быть создан филиал Глобального центра инноваций и знаний в области устойчивого транспорта (GSTKC), который действует при Министерстве транспорта Китая и с 2022 года вносит вклад в Цели устойчивого развития ООН.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, в Китае состоялся "Глобальный форум по устойчивому транспорту" с участием представителей разных стран.

Азербайджан на мероприятии представлял начальник отдела транспортной политики министерства Фариз Алиев.

В ходе мероприятия было обсуждено сотрудничество в области устойчивого транспорта. Отмечалось, что создание филиала Центра в Азербайджане имеет важное значение для развития исследований и инноваций в транспортной сфере.

Также подчеркивалось активное участие Азербайджана в глобальных инициативах по устойчивому транспорту, шаги, предпринимаемые для поддержки этих целей, а также переход к зеленому транспорту на всех платформах.

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Версия на азербайджанском языке Qlobal Dayanıqlı Nəqliyyat İnnovasiyaları və Bilik Mərkəzinin Azərbaycanda filialı yaradıla bilər

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