ЕС и страны Центральной Америки договорились расширять сотрудничество и взаимодействие

Евросоюз является третьим по величине торговым партнером Центральной Америки, годовой объем торговли между регионами вырос с 8,7 млрд евро в 2012 году до 22 млрд евро в 2023 году.

Евросоюз является третьим по величине торговым партнером Центральной Америки, годовой объем торговли между регионами вырос с 8,7 млрд евро в 2012 году до 22 млрд евро в 2023 году.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместном коммюнике по итогам первого заседания Совета ассоциации ЕС - Центральная Америка в рамках подписанного между сторонами соглашения об ассоциации в мае прошлого года.

Заседание прошло сегодня в Брюсселе с участием официальных представителей (министров и их заместителей) шести стран - Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Никарагуа и Панамы. Со стороны ЕС встречу возглавили глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен.

"ЕС является ключевым экспортным рынком для сельскохозяйственных товаров Центральной Америки, что соответствует до 90% стоимости их экспорта для некоторых стран. Торговые потоки агропродукции оказались очень устойчивыми к внешним потрясениям. Стороны согласились дополнительно укреплять и развивать торговые и инвестиционные отношения", - говорится в документе.