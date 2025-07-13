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WSJ: SpaceX вложит $2 млрд в разработчика чат-бота Grok

WSJ: SpaceX вложит $2 млрд в разработчика чат-бота Grok Аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, инвестирует $2 млрд в стартап xAI, который разработал чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok.
ИКТ
13 июля 2025 г. 05:23
WSJ: SpaceX вложит $2 млрд в разработчика чат-бота Grok

Аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, инвестирует $2 млрд в стартап xAI, который разработал чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на инвесторов, близких к компаниям.

Сумма инвестиций составляет приблизительно половину от недавнего увеличения собственного капитала производителя чат-бота Grok, отметили в WSJ. Инвестиции SpaceX являются частью привлечения акционерного капитала на сумму $5 млрд, о котором было объявлено в июне.

Один из инвесторов сообщил газете, что xAI привлек 5 миллиардов долларов долга наряду с акционерным финансированием, и ожидается, что в конце текущего года стартап привлечет еще больше денежных средств.

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Версия на азербайджанском языке İnvestorlar "Grok"un tərtibatçısına 2 milyard dollar yatırır

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