WSJ: SpaceX вложит $2 млрд в разработчика чат-бота Grok

Аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, инвестирует $2 млрд в стартап xAI, который разработал чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok.

Аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, инвестирует $2 млрд в стартап xAI, который разработал чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на инвесторов, близких к компаниям.

Сумма инвестиций составляет приблизительно половину от недавнего увеличения собственного капитала производителя чат-бота Grok, отметили в WSJ. Инвестиции SpaceX являются частью привлечения акционерного капитала на сумму $5 млрд, о котором было объявлено в июне.

Один из инвесторов сообщил газете, что xAI привлек 5 миллиардов долларов долга наряду с акционерным финансированием, и ожидается, что в конце текущего года стартап привлечет еще больше денежных средств.