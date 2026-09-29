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    Казахстан и ФРГ подписали более 30 коммерческих документов на $2 млрд

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 23:11
    Казахстан и ФРГ подписали более 30 коммерческих документов на $2 млрд

    Астана и Берлин подписали более 30 коммерческих документов на общую сумму около 2 млрд долларов США.

    Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

    "В рамках переговоров было подписано более 30 коммерческих документов на общую сумму около $2 млрд. Очевидно, что при эффективной реализации этих контрактов сотрудничество двух стран станет еще более прочным", - цитирует Токаева его пресс-служба.

    По его словам, Казахстан считает ФРГ надежным стратегическим партнером республики в Европе и выразил уверенность, что состоявшиеся переговоры откроют путь к укреплению двусторонних связей. Он отметил, что торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество двух стран последовательно развивается.

    Токаев также сообщил, что 30 сентября планирует посетить Баварию и принять участие в Казахстанско-баварском технологическом форуме. По его словам, он рассчитывает, что мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства двух стран.

    Ранее в ходе официального визита в Берлин Токаев также отмечал, что совместный инвестиционный портфель Казахстана и Германии насчитывает 40 промышленных проектов общей стоимостью около $54 млрд, из которых 21 проект уже реализован.

    Касым-Жомарт Токаев Фридрих Мерц Казахстан Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Qazaxıstan və Almaniya 2 milyard dollarlıq sənəd imzalayıb
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