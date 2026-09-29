ЕС не ожидает дефицита энергии зимой, но готовится к высоким ценам

Европейский союз не ожидает проблем с энергоснабжением предстоящей зимой, но готовится к волатильности и повышению цен на фоне сохраняющейся нестабильности на глобальном энергетическом рынке.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил журналистам еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС в Дублине.

"Мы не видим непосредственного риска с точки зрения энергоснабжения в Европе. Однако высокие цены остаются серьезной проблемой для потребителей и бизнеса", - сказал он.

По словам Йоргенсена, конфликт вокруг Ирана стал еще одним "ярким примером того, насколько опасной и дорогой может быть зависимость от импортируемого ископаемого топлива".

ЕС уже снизил целевой уровень заполнения газовых хранилищ с 90% до 80%, предоставив странам больше гибкости в данном процессе. Йоргенсен заявил, что это должно уменьшить давление на цены и стоимость закачки газа, но призвал не допускать чрезмерного сокращения запасов, что осложнит подготовку к следующей зиме.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол отметил, что Европа вступает в "очень сложную зиму" и должна быть готова к возможным перебоям на энергетических рынках. При этом МЭА пока не считает необходимым новое масштабное высвобождение стратегических запасов нефти. Бирол сообщил, что страны уже выпустили на рынок значительную часть согласованных резервов, однако около 80% запасов, доступных в рамках механизма агентства, остаются в хранилищах. По его словам, дальнейшее высвобождение может потребоваться при более серьезном и продолжительном нарушении поставок.

При этом Еврокомиссия готова временно смягчить некоторые энергетические правила. Йоргенсен сообщил, что предлагает отложить на год вступление в силу части требований европейского законодательства по метану.

Еврокомиссия также изучает дополнительные меры для повышения доступности транспортного топлива. По словам еврокомиссара, он рассматривает предложения стран-членов о большей гибкости в регулировании рынка топлива. Однако ЕК не намерена вводить единый налог на сверхприбыль энергетических компаний. Страны-члены могут самостоятельно применять такие меры в соответствии с законодательством ЕС, отметил он.

Йоргенсен призвал правительства вводить адресные и временные меры поддержки потребителей. По его словам, субсидии на ископаемое топливо могут использоваться для смягчения краткосрочного ценового давления, но не должны подрывать долгосрочный переход Европы к более дешевой и менее зависимой от импорта энергетике.

Главным долгосрочным направлением ЕС считает ускорение электрификации, развитие возобновляемой энергетики, расширение электросетей и накопителей энергии.

"Направление нашего движения определено - это энергетическая независимость на основе чистой энергии", - сказал Йоргенсен.

Он призвал страны пересмотреть налоговую нагрузку на электроэнергию, отметив, что в некоторых государствах налоги на электричество выше, чем на газ, что делает переход на электрические технологии менее привлекательным.

Еще одной темой встречи стала защита энергетической инфраструктуры от гибридных угроз. По словам Йоргенсена, европейская энергосистема остается уязвимой для кибератак, атак беспилотников и других угроз, а ЕС работает над усилением требований безопасности для энергетических объектов.

Министр энергетики Ирландии, председательствующей в Совете ЕС, Дарра О'Брайен заявил, что странам необходимо одновременно обеспечивать краткосрочную доступность энергии и ускорять изменения в энергетической системе. По его словам, цены на электроэнергию для домохозяйств в ЕС в первой половине 2025 года были на 33% выше уровня, существовавшего до энергетического кризиса.