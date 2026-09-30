Число жертв кораблекрушения у северных берегов Кипра возросло до 18
- 30 сентября, 2026
- 00:53
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Число погибших при крушении быстроходного катамарана FiloJet, затонувшего в конце августа близ турко-кипрского города Кирения, возросло до 18 человек.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Северного Кипра Унал Устель.
По его словам, ДНК-экспертиза установила личности двух тел, обнаруженных 28 сентября. Они принадлежали пассажирам затонувшего катамарана, в том числе 5-летнему ребенку.
"Завершен анализ ДНК двух тел. Установлено, что они принадлежат 5-летнему Мехмету Асафу Бичеру и Нихату Панджару", - говорится в заявлении.
Устель также сообщил об обнаружении еще одного тела в ходе поисковых работ 29 сентября. Начата ДНК-экспертиза для установления личности погибшего.
Несмотря на то, что имя погибшего пока не установлено, кипрские СМИ, в частности Cyprus Mail, сообщили, что число жертв кораблекрушения достигло 18.
Двухъярусный быстроходный катамаран FiloJet с двумя корпусами из стекловолокна 30 августа следовал из Кирении в турецкий порт Ташуджу в муниципалитете Силифке провинции Мерсин. Вскоре после выхода в открытое море судно начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 554 метров.
На борту находились 267 человек, 239 пассажиров были спасены.
На данный момент погибшими считаются 18 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести. Среди них - гражданка Турции Юлия Озджан, имеющая также российское гражданство.