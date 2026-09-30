Число жертв кораблекрушения у северных берегов Кипра возросло до 18

Число погибших при крушении быстроходного катамарана FiloJet, затонувшего в конце августа близ турко-кипрского города Кирения, возросло до 18 человек.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Северного Кипра Унал Устель.

По его словам, ДНК-экспертиза установила личности двух тел, обнаруженных 28 сентября. Они принадлежали пассажирам затонувшего катамарана, в том числе 5-летнему ребенку.

"Завершен анализ ДНК двух тел. Установлено, что они принадлежат 5-летнему Мехмету Асафу Бичеру и Нихату Панджару", - говорится в заявлении.

Устель также сообщил об обнаружении еще одного тела в ходе поисковых работ 29 сентября. Начата ДНК-экспертиза для установления личности погибшего.

Несмотря на то, что имя погибшего пока не установлено, кипрские СМИ, в частности Cyprus Mail, сообщили, что число жертв кораблекрушения достигло 18.

Двухъярусный быстроходный катамаран FiloJet с двумя корпусами из стекловолокна 30 августа следовал из Кирении в турецкий порт Ташуджу в муниципалитете Силифке провинции Мерсин. Вскоре после выхода в открытое море судно начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 554 метров.

На борту находились 267 человек, 239 пассажиров были спасены.

На данный момент погибшими считаются 18 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести. Среди них - гражданка Турции Юлия Озджан, имеющая также российское гражданство.