Трамп допустил создание комитета по регулированию ИИ
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 01:19
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Соединенные Штаты могут создать комитет по регулированию искусственного интеллекта.
Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме после встречи с руководителями крупнейших американских технологических компаний, посвященной развитию ИИ.
"Здесь большую роль будет играть саморегулирование. Мы также рассматриваем возможность создания своего рода комитета, в который, возможно, войдут 10 человек. Они могут быть из этой группы, чтобы комитет мог следить за всей деятельностью в сфере ИИ", - сказал Трамп.
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