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    Трамп допустил создание комитета по регулированию ИИ

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 01:19
    Трамп допустил создание комитета по регулированию ИИ

    Соединенные Штаты могут создать комитет по регулированию искусственного интеллекта.

    Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме после встречи с руководителями крупнейших американских технологических компаний, посвященной развитию ИИ.

    "Здесь большую роль будет играть саморегулирование. Мы также рассматриваем возможность создания своего рода комитета, в который, возможно, войдут 10 человек. Они могут быть из этой группы, чтобы комитет мог следить за всей деятельностью в сфере ИИ", - сказал Трамп.

    Дональд Трамп Искусственный интеллект (ИИ)
    ABŞ-də süni intellektin tənzimlənməsi üzrə komitə yaradıla bilər
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