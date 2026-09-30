Трамп допустил создание комитета по регулированию ИИ

Соединенные Штаты могут создать комитет по регулированию искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме после встречи с руководителями крупнейших американских технологических компаний, посвященной развитию ИИ.

"Здесь большую роль будет играть саморегулирование. Мы также рассматриваем возможность создания своего рода комитета, в который, возможно, войдут 10 человек. Они могут быть из этой группы, чтобы комитет мог следить за всей деятельностью в сфере ИИ", - сказал Трамп.