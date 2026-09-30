Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Во Франции задержали 440 человек на протестах старшеклассников

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 01:45
    Во Франции задержали 440 человек на протестах старшеклассников

    Полиция Франции задержала 440 человек в ходе протестов старшеклассников, проходящих у школ по всей стране.

    Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

    "На всей территории страны было произведено 440 задержаний", - заявил глава ведомства.

    По словам Нуньеса, около двух третей задержанных были помещены под стражу. Большинство задержаний связано с повреждением имущества и нападениями на сотрудников правоохранительных органов. Большая часть задержанных - несовершеннолетние.

    Глава МВД также сообщил, что в ходе беспорядков пострадали 48 сотрудников правоохранительных органов. В частности, по его словам, зафиксировано семь случаев, когда в полицейских бросали соляную кислоту.

    Франция Акции протеста
    Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin etiraz aksiyalarında 440 nəfər saxlanılıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    04:22

    Испания обновила мировой рекорд по числу матчей без поражений

    Футбол
    03:47

    Bloomberg: Трамп объявит о планах Южной Кореи инвестировать $200 млрд в США

    Другие страны
    03:13

    Парламент Румынии рассмотрит программу и состав нового правительства

    Другие страны
    02:58

    Трамп заявил, что Иран в будущем предпочтет сдаться

    Другие страны
    02:40

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    02:20

    Вахтанг Джараия: Средний коридор имеет стратегическое значение для Азербайджана и Грузии

    В регионе
    01:45

    Во Франции задержали 440 человек на протестах старшеклассников

    Другие страны
    01:19

    Трамп допустил создание комитета по регулированию ИИ

    Другие страны
    00:56

    Лига наций УЕФА: Англия обыграла Чехию, Испания разгромила Хорватию

    Футбол
    Лента новостей