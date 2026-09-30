Во Франции задержали 440 человек на протестах старшеклассников

Полиция Франции задержала 440 человек в ходе протестов старшеклассников, проходящих у школ по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

"На всей территории страны было произведено 440 задержаний", - заявил глава ведомства.

По словам Нуньеса, около двух третей задержанных были помещены под стражу. Большинство задержаний связано с повреждением имущества и нападениями на сотрудников правоохранительных органов. Большая часть задержанных - несовершеннолетние.

Глава МВД также сообщил, что в ходе беспорядков пострадали 48 сотрудников правоохранительных органов. В частности, по его словам, зафиксировано семь случаев, когда в полицейских бросали соляную кислоту.