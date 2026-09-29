В США одобрено строительство первого в стране малого модульного реактора
Другие страны
- 29 сентября, 2026
- 23:51
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Комиссия по ядерному регулированию США одобрила строительство первого в стране коммерческого малого модульного реактора.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Согласно информации, компания Tennessee Valley Authority получила разрешение на строительство первого в США малого модульного реактора в восточной части штата Теннесси по итогам 14-месячного анализа.
Уточняется, что ядерный реактор мощностью 300 МВт спроектирован компанией GE Vernova Hitachi.
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