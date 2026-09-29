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    В США одобрено строительство первого в стране малого модульного реактора

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 23:51
    В США одобрено строительство первого в стране малого модульного реактора

    Комиссия по ядерному регулированию США одобрила строительство первого в стране коммерческого малого модульного реактора.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

    Согласно информации, компания Tennessee Valley Authority получила разрешение на строительство первого в США малого модульного реактора в восточной части штата Теннесси по итогам 14-месячного анализа.

    Уточняется, что ядерный реактор мощностью 300 МВт спроектирован компанией GE Vernova Hitachi.

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