Ряд стран НАТО закупят системы противодействия БПЛА Merops

Порядка шести стран-членов НАТО приобретут системы противодействия беспилотникам Merops американской Project Eagle.

Как передает Report, об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на источники.

По его данным, большинство из упомянутых государств Альянса входят в восточный фланг. Отмечается, что каждый перехватчик Merops стоит около $15 тыс.

Система Merops может двигаться со скоростью свыше 280 км/ч и предназначена для защиты от более крупных беспилотников. Эти системы развертывают на восточных границах Польша и Румыния. Дания также намерена приобрести Merops.