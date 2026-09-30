Лига наций УЕФА: Англия обыграла Чехию, Испания разгромила Хорватию

В групповой стадии Лиги наций УЕФА состоялись очередные матчи 2-го тура.

Как передает Report, в Лигах A, B и C в общей сложности прошли 10 матчей.

В Лиге A сборная Англии сыграла в гостях с Чехией. Испания принимала Хорватию.

Лига наций УЕФА

2-й тур

29 сентября

Лига A

Группа 3

Чехия - Англия - 0:2

Испания - Хорватия - 4:1

Лига B

Группа 1

Шотландия - Швейцария - 0:3

Словения - Северная Македония - 2:0

Лига C

Группа 1

Финляндия - Беларусь - 0:0

Сан-Марино - Албания - 0:3

Группа 3

Молдова - Фарерские острова - 1:1

Словакия - Казахстан - 2:1

Группа 4

Болгария - Эстония - 0:0

Люксембург - Исландия - 0:3