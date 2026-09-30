Лига наций УЕФА: Англия обыграла Чехию, Испания разгромила Хорватию
Футбол
- 30 сентября, 2026
- 00:56
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В групповой стадии Лиги наций УЕФА состоялись очередные матчи 2-го тура.
Как передает Report, в Лигах A, B и C в общей сложности прошли 10 матчей.
В Лиге A сборная Англии сыграла в гостях с Чехией. Испания принимала Хорватию.
Лига наций УЕФА
2-й тур
29 сентября
Лига A
Группа 3
Чехия - Англия - 0:2
Испания - Хорватия - 4:1
Лига B
Группа 1
Шотландия - Швейцария - 0:3
Словения - Северная Македония - 2:0
Лига C
Группа 1
Финляндия - Беларусь - 0:0
Сан-Марино - Албания - 0:3
Группа 3
Молдова - Фарерские острова - 1:1
Словакия - Казахстан - 2:1
Группа 4
Болгария - Эстония - 0:0
Люксембург - Исландия - 0:3
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