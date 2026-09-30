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    Лига наций УЕФА: Англия обыграла Чехию, Испания разгромила Хорватию

    Футбол
    • 30 сентября, 2026
    • 00:56
    Лига наций УЕФА: Англия обыграла Чехию, Испания разгромила Хорватию

    В групповой стадии Лиги наций УЕФА состоялись очередные матчи 2-го тура.

    Как передает Report, в Лигах A, B и C в общей сложности прошли 10 матчей.

    В Лиге A сборная Англии сыграла в гостях с Чехией. Испания принимала Хорватию.

    Лига наций УЕФА

    2-й тур

    29 сентября

    Лига A

    Группа 3

    Чехия - Англия - 0:2

    Испания - Хорватия - 4:1

    Лига B

    Группа 1

    Шотландия - Швейцария - 0:3

    Словения - Северная Македония - 2:0

    Лига C

    Группа 1

    Финляндия - Беларусь - 0:0

    Сан-Марино - Албания - 0:3

    Группа 3

    Молдова - Фарерские острова - 1:1

    Словакия - Казахстан - 2:1

    Группа 4

    Болгария - Эстония - 0:0

    Люксембург - Исландия - 0:3

    Лига наций УЕФА Англия Чехия Испания Хорватия
    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II turun növbəti oyunları keçirilib
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