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    Депутаты-коммунисты Франции поддержали выдвижение Меланшона в президенты

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 19:11
    Депутаты-коммунисты Франции поддержали выдвижение Меланшона в президенты

    Большинство депутатов коммунистической и заморской группы Национального собрания Франции заявили о поддержке кандидатуры Жан-Люка Меланшона, основателя партии "Непокоренная Франция", на президентских выборах 2027 года вместо выдвинутого Французской коммунистической партией Фабьена Русселя.

    Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом говорится в совместном заявлении девяти из 17 депутатов группы.

    Среди подписавших заявление - председатель группы Стефан Пе. Свое решение парламентарии объяснили, в частности, риском победы кандидата партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую опросы называют фаворитом предстоящих выборов.

    "В преддверии президентских выборов, ставки на которых чрезвычайно высоки, мы берем на себя ответственность, выходя за рамки партийной принадлежности. Мы обязуемся поддержать кандидатуру Жан-Люка Меланшона", - говорится в заявлении.

    При этом депутаты подчеркнули, что никто из них не состоит в партии "Непокоренная Франция" и не намерен вступать в нее.

    Поддержку Меланшону выразили четыре из восьми депутатов-коммунистов и пять представителей заморских территорий. Ожидается, что к ним могут присоединиться и другие представители Французской коммунистической партии.

    Жан-Люк Меланшон Президентские выборы Франция
    Fransanın kommunist deputatları Melanşonun prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyiblər
    44 filmi
    44 filmi

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