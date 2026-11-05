В Баку пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха

С 11 по 12 ноября в Баку впервые пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха (European Deaf Judo Championships - ICSD).

Как сообщает Report, в континентальном первенстве примут участие около 80 дзюдоистов из 12 стран.

По случаю проведения данного турнира в Азербайджане в административном здании Национального олимпийского комитета (НОК) состоялась встреча, в которой приняли участие генеральный секретарь Азербайджанского дефлимпийского комитета (АДК) Намиг Новрузов, руководитель управления спорта НОК, руководитель спортивного отдела АДК Гасанага Рзаев, сотрудники Комитета и волонтеры.