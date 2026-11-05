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    В Баку пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха

    Индивидуальные
    • 05 ноября, 2026
    • 19:20
    В Баку пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха

    С 11 по 12 ноября в Баку впервые пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха (European Deaf Judo Championships - ICSD).

    Как сообщает Report, в континентальном первенстве примут участие около 80 дзюдоистов из 12 стран.

    По случаю проведения данного турнира в Азербайджане в административном здании Национального олимпийского комитета (НОК) состоялась встреча, в которой приняли участие генеральный секретарь Азербайджанского дефлимпийского комитета (АДК) Намиг Новрузов, руководитель управления спорта НОК, руководитель спортивного отдела АДК Гасанага Рзаев, сотрудники Комитета и волонтеры.

    В Баку пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха
    В Баку пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха
    В Баку пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха
    В Баку пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха
    В Баку пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха
    В Баку пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха

    Чемпионат Европы по дзюдо Национальный олимпийский комитет
    Фото
    Bakıda eşitmə qüsurlu cüdoçular arasında V Avropa çempionatı keçiriləcək
    Фото
    Baku to host European Deaf Judo Championships on November 11–12
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