В Баку пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха
Индивидуальные
- 05 ноября, 2026
- 19:20
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С 11 по 12 ноября в Баку впервые пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха (European Deaf Judo Championships - ICSD).
Как сообщает Report, в континентальном первенстве примут участие около 80 дзюдоистов из 12 стран.
По случаю проведения данного турнира в Азербайджане в административном здании Национального олимпийского комитета (НОК) состоялась встреча, в которой приняли участие генеральный секретарь Азербайджанского дефлимпийского комитета (АДК) Намиг Новрузов, руководитель управления спорта НОК, руководитель спортивного отдела АДК Гасанага Рзаев, сотрудники Комитета и волонтеры.
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