İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Bakıda eşitmə qüsurlu cüdoçular arasında V Avropa çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    • 05 noyabr, 2026
    • 18:59
    Bakıda eşitmə qüsurlu cüdoçular arasında V Avropa çempionatı keçiriləcək

    Noyabrın 11-dən 12-dək Bakıda eşitmə qüsurlu cüdoçular arasında V Avropa çempionatı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, qitə çempionatında 12 ölkədən 80-nə yaxın cüdoçu yarışacaq.

    Azərbaycanda ilk dəfə təşkil olunan Avropa çempionatı ilə bağlı Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) inzibati binasında görüş keçirilib.

    Görüşdə Azərbaycan Deflimpiya Komitəsinin (ADK) baş katibi Namiq Novruzov, Milli Olimpiya Komitəsinin idman idarəsinin müdiri, Azərbaycan Deflimpiya Komitəsinin idman şöbəsinin müdiri Həsənağa Rzayev, Komitə əməkdaşları və könüllülər iştirak ediblər.

    Bakıda eşitmə qüsurlu cüdoçular arasında V Avropa çempionatı keçiriləcək
    Bakıda eşitmə qüsurlu cüdoçular arasında V Avropa çempionatı keçiriləcək
    Bakıda eşitmə qüsurlu cüdoçular arasında V Avropa çempionatı keçiriləcək
    Bakıda eşitmə qüsurlu cüdoçular arasında V Avropa çempionatı keçiriləcək
    Bakıda eşitmə qüsurlu cüdoçular arasında V Avropa çempionatı keçiriləcək
    Bakıda eşitmə qüsurlu cüdoçular arasında V Avropa çempionatı keçiriləcək
    Namiq Novruzov Həsənağa Rzayev Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi (MOK)
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    В Баку пройдет V чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха
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