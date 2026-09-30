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    Трамп подписал указ о создании ИИ-платформы для доступа к госуслугам США

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 00:21
    Трамп подписал указ о создании ИИ-платформы для доступа к госуслугам США

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единой цифровой платформы на основе искусственного интеллекта для доступа граждан к информации и услугам федерального правительства.

    Как передает Report, об этом говорится на сайте Белого дома.

    Платформа America.gov предназначена для предоставления американцам онлайн-доступа к информации и государственным услугам. Пользователь может задать вопрос, например, о регистрации бизнеса или смене фамилии после вступления в брак.

    После отправки запроса система на основе искусственного интеллекта предоставляет пошаговые рекомендации и ссылки на сайты соответствующих государственных ведомств.

    Согласно заявлению Белого дома, в дальнейшем функционал платформы планируется расширить.

    Дональд Трамп Искусственный интеллект (ИИ)
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