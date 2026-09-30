Трамп подписал указ о создании ИИ-платформы для доступа к госуслугам США
- 30 сентября, 2026
- 00:21
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единой цифровой платформы на основе искусственного интеллекта для доступа граждан к информации и услугам федерального правительства.
Как передает Report, об этом говорится на сайте Белого дома.
Платформа America.gov предназначена для предоставления американцам онлайн-доступа к информации и государственным услугам. Пользователь может задать вопрос, например, о регистрации бизнеса или смене фамилии после вступления в брак.
После отправки запроса система на основе искусственного интеллекта предоставляет пошаговые рекомендации и ссылки на сайты соответствующих государственных ведомств.
Согласно заявлению Белого дома, в дальнейшем функционал платформы планируется расширить.