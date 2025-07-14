Назначен новый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Нахчывана

Назначен новый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Нахчывана

Назначен новый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, согласно распоряжению, подписанному первым заместителем председателя Верховного Меджлиса НАР Бахтияром Мамедовым 11 июля 2025 года, полковник Алескеров Алескер Али оглу назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

Заместитель полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыване Самир Сейидахмедли представил полковника Алескера Алескерова коллективу ведомства.

Полковник Алескеров Алескер выразил благодарность за оказанное ему доверие и подчеркнул, что будет ответственно выполнять возложенные на него обязанности.

Отметим, что до назначения на новую должность Алескеров Алескер работал начальником управления организации мероприятий гражданской обороны Главного управления организации работы гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.