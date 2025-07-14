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Умеров обсудил с Келлоггом достижение устойчивого мира и вожможность совместного производства вооружения в Украине

Умеров обсудил с Келлоггом достижение устойчивого мира и вожможность совместного производства вооружения в Украине Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со спецпредставителем президента США по вопросам Украины генералом Китом Келлоггом, который находится с визитом в Киеве.
Другие страны
14 июля 2025 г. 20:31
Умеров обсудил с Келлоггом достижение устойчивого мира и вожможность совместного производства вооружения в Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со спецпредставителем президента США по вопросам Украины генералом Китом Келлоггом, который находится с визитом в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об итогах беседы Умеров написал в соцсети.

"Предметный и откровенный разговор был посвящен нашей общей цели - достижению устойчивого и справедливого мира. Поблагодарил США за поддержку Украины. Эта помощь спасает жизни и приближает конец войны", - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра обороны Сергей Боев подчеркнул, что Украина готова к длительному прекращению огня. В то же время, безопасность и защита базируется на боеспособной армии и сильном ОПК, поэтому Украина сосредоточена на масштабировании собственных возможностей.

"Отдельное внимание - развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. В частности, речь идет о системах ПВО и других критически важных направлениях. Некоторые из них уже реализуются, другие - готовятся к запуску. Они укрепляют не только Украину, но и наших союзников. Имеем уникальный боевой опыт - особенно в сфере БПЛА - и готовы им делиться", - отметил он.

Часть масштабных совместных инициатив можно реализовывать с участием европейских партнеров или за счет замороженных российских активов, отметили в Минобороны.

Стороны обсудили также вопрос санкций, ведь российский энергетический сектор - ключевой источник финансирования войны.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, начальник генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов, начальник ГУР Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов и представители разведки провели брифинг для американской стороны.

"Проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов противника и подготовке России к войне более широкого масштаба - не только против Украины, но и против НАТО. Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Генерал Сырский также очертил первоочередные потребности украинской армии в вооружении", - сообщил Умеров.

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