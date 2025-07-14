В Баку мотоциклист арестован за автохулиганство

В Баку задержанный за автохулиганство мотоциклист арестован решением суда.

В Баку задержанный за автохулиганство мотоциклист арестован решением суда.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД).

Согласно информации, сотрудники Управления государственной дорожной полиции города Баку задержали водителя мотоцикла Бабу Исмаилова, который постоянно нарушал правила дорожного движения на территории столицы, создавая реальную угрозу для здоровья других участников движения.

В отношении Б.Исмаилова был составлен административный протокол на основании соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики и направлен в соответствующий суд для рассмотрения.

По решению суда он был лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год и арестован в административном порядке на 15 дней.