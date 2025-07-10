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Microsoft сэкономила более $500 млн за счет ИИ

Microsoft сэкономила более $500 млн за счет ИИ Технологический гигант Microsoft сэкономил более $500 млн в своих колл-центрах за прошлый год, используя искусственный интеллект.
ИКТ
10 июля 2025 г. 07:22
Microsoft сэкономила более $500 млн за счет ИИ

Технологический гигант Microsoft сэкономил более $500 млн в своих колл-центрах за прошлый год, используя искусственный интеллект.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg News.

Корпорация на прошлой неделе объявила о планах сократить почти 4% своей рабочей силы в рамках контроля расходов на фоне значительных инвестиций в инфраструктуру ИИ. В мае компания объявила о сокращениях, затронувших около 6 000 сотрудников.

Главный коммерческий директор Microsoft Джадсон Альтхофф заявил во время презентации на этой неделе, что инструменты ИИ помогают повысить производительность в нескольких сегментах, включая продажи, обслуживание клиентов и разработку программного обеспечения. Компания также начала использовать ИИ для взаимодействия с клиентами меньшего масштаба.

"Эта новая инициатива с клиентами меньшего масштаба уже приносит десятки миллионов долларов", - приводит агентство слова источника, знакомого с комментариями Альтхоффа.

Отмечается, что ИИ сгенерировал 35% кода для новых продуктов, что помогло ускорить сроки запуска продуктов.

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