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Келлог обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия США по сделке с НАТО

Келлог обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия США по сделке с НАТО Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в ходе встречи обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ускорение поставок Киеву американских вооружений в рамках новой сделки с НАТО.
Другие страны
14 июля 2025 г. 21:37

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в ходе встречи обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ускорение поставок Киеву американских вооружений в рамках новой сделки с НАТО.

Как передает Report, об этом Келлог написал в свое аккаунте в соцсети Х.

"Сегодня в Киеве с Зеленским для обсуждения исторического соглашения президента США с НАТО, которое ускорит поставки лучшего американского оружия Украине", - говорится в публикации.

"Полностью финансируемое союзниками, соглашение ускоряет поставки, поддерживает оборону Украины, укрепляет единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу", - добавил он.

13 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США достигли договоренности с НАТО о том, что они будут поставлять Украине американские вооружения. При этом такие поставки будут полностью оплачиваться европейскими странами. Он также добавил, что США передадут Киеву дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам ПРО Patriot.

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