В Азербайджане расширен "Перечень единых индексов"

В Азербайджане расширен "Перечень единых индексов"

Кабинет министров внес изменения в "Перечень единых индексов, определенных для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного права, созданных от имени государства, и комиссий", утвержденный постановлением от 15 сентября 2022 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, Служба протокола президента добавлена в перечень как государственный орган высшей категории.