В Турции в массовом ДТП погибли пять человек

В районе Диловасы турецкой провинции Коджаэли произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и одного грузовика.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в результате аварии пять человек погибли, один пострадал.
Уточняется, что все погибшие находились в автомобиле, с которым столкнулся контейнер, упавший с грузовика при столкновении. Получивший травмы водитель грузовика был доставлен в больницу.
Из-за инцидента затруднено движение на дороге в направлении Анкары.