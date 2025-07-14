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В Турции в массовом ДТП погибли пять человек

В Турции в массовом ДТП погибли пять человек В районе Диловасы турецкой провинции Коджаэли произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и одного грузовика.
В регионе
14 июля 2025 г. 21:33
В Турции в массовом ДТП погибли пять человек

В районе Диловасы турецкой провинции Коджаэли произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и одного грузовика.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в результате аварии пять человек погибли, один пострадал.

Уточняется, что все погибшие находились в автомобиле, с которым столкнулся контейнер, упавший с грузовика при столкновении. Получивший травмы водитель грузовика был доставлен в больницу.

Из-за инцидента затруднено движение на дороге в направлении Анкары.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəncirvari avtoqəza olub, 5 nəfər ölüb

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