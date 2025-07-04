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Инновационный центр при Госагентстве начнет сотрудничество с Bayraktar Teknoloji Azərbaycan

Инновационный центр при Госагентстве начнет сотрудничество с Bayraktar Teknoloji Azərbaycan Инновационный центр Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и компания Bayraktar Teknoloji Azərbaycan подписали меморандум о сотрудничестве.
ИКТ
4 июля 2025 г. 12:25
Инновационный центр при Госагентстве начнет сотрудничество с Bayraktar Teknoloji Azərbaycan

Инновационный центр Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и компания Bayraktar Teknoloji Azərbaycan подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, документ подписали директор центра Вюсал Рустамов и глава компании Хусейн Топуз.

Стороны договорились о реализации совместных проектов в сферах науки, инноваций и искусственного интеллекта, запуске студенческих стажировок, проведении обучающих программ, а также поддержке стартапов и организации мероприятий формата Demo Day.

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Версия на азербайджанском языке Фото“İnnovasiyalar Mərkəzi” “Bayraktar Texnoloji Azərbaycan”la əməkdaşlığa başlayır

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