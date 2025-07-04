Инновационный центр при Госагентстве начнет сотрудничество с Bayraktar Teknoloji Azərbaycan

Инновационный центр Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и компания Bayraktar Teknoloji Azərbaycan подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает Report, документ подписали директор центра Вюсал Рустамов и глава компании Хусейн Топуз.
Стороны договорились о реализации совместных проектов в сферах науки, инноваций и искусственного интеллекта, запуске студенческих стажировок, проведении обучающих программ, а также поддержке стартапов и организации мероприятий формата Demo Day.