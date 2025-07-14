Каспийское море – краеугольный камень сближения, стабильности и мира на примере Азербайджано-Туркменских отношений

«Азербайджан и Туркменистан — пример зрелой и конструктивной дипломатии»: интервью с вице-председателем группы компаний «Black Caspian Logistics and Trading» Рифатом Султан-заде.

"Азербайджан и Туркменистан — пример зрелой и конструктивной дипломатии»: интервью с вице-председателем группы компаний "Black Caspian Logistics and Trading" Рифатом Султан-заде.

— Господин Султан-заде, вы активно участвуете в проектах между Азербайджаном и Туркменистаном. С чего всё началось?

Сотрудничество Азербайджана и Туркменистана — это не просто политическая добрососедская повестка. Это историческая логика развития двух каспийских стран с общей культурной памятью. Наше взаимодействие началось с дипломатии, но перешло в экономику, культуру и экологию. На сегодня мы говорим уже о конкретных инвестициях и инфраструктурных проектах. Например, на форуме TEİF 2024 в Париже мы представили инициативу "Будущее Каспийско‑Черноморского региона зависит от инвестиций в Туркменистан". В общем и целом в последние годы, после эпидемии Covid, наша Группа активно участвует в мероприятиях Туркменистана как на территории самой страны, так и за её пределами. Мы горды сообщить, что и в этом году нами было получено официальное приглашение к участию на 30-ой Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана-2025", где планируем представить партнёрские решения на передовых позициях.

— Что именно включает инициатива "Будущее Каспийско‑Черноморского региона зависит от инвестиций в Туркменистан"?

Она основана на прагматичном подходе: мы анализируем инфраструктурные узлы, логистические маршруты, политические риски. Один из наших проектов — развитие реверсивных мультимодальных маршрутов из стран Центральной Азии в направлении Запада с подключением к Зангезурскому коридору, а также в Афганистан и Пакистан. Это может радикально оптимизировать транзит грузов и разгрузить Средний коридор.

— Какие направления, помимо логистики, вы считаете стратегическими в сотрудничестве?

Прежде всего — агрохимия и устойчивое сельское хозяйство. Представитель нашей группы — компания AZCHEMCO — разработала собственные формулы жидких и водорастворимых удобрений. Мы рассматриваем Туркменистан как стратегическую локацию для возможного размещения производств — благодаря богатой ресурсной базе (карбамид, сера, кислоты) и выгодному логистическому положению для экспорта в Центральную Азию.

Наша позиция принципиальна: отказ от нитратов, переход к "чистому агро". Это вопрос не только экологии, но и продовольственной безопасности как Туркменистана, так и соседних стран.

— Что представляет собой A3 Climate Fund, о котором вы говорили в Ашхабаде?

Это инициатива, предложенная нами как международный климатический фонд, созданный для адаптационных инвестиций. Приоритеты: борьба с засухами, системы капельного орошения, развитие агроэкологических зон и обеспечение устойчивого сельского хозяйства. Это не просто социальный проект — это инфраструктура продовольственного будущего.

— Туркменистан славится уважением к символам. Была информация, что вы преподнесли делегации национальный подарок?

Да, на полях TEİF мы передали туркменской стороне азербайджанский ковёр с изображением карабахских и ахалтекинских скакунов. Это не просто подарок — это символ общей исторической силы, эстетики и связи наших наций. Карабахский скакун и ахалтекинец — гордость наших культур. Такой подарок говорит больше, чем любой протокол: мы помним и уважаем корни, и в этом уважении — фундамент настоящей дипломатии.

— Сегодня вы продолжаете дело выдающегося дипломата — Вахдата Султанзаде. Расскажите, в чём его влияние?

Это была удивительная фигура. Мой отец, Вахдат Мамедага оглу Султан-заде, стал живым воплощением азербайджанской школы дипломатии. В 1960‑е работал в Афганистане, позже — в Иране, Турции, Азербайджане. Его уникальность в том, что он был одновременно представителем СССР, Азербайджана и даже России в Анкаре в переходный период. Это колоссальный опыт.

В 1984 году ему был присужден дипломатический ранг Советника 1-го класса, в 2009 году Указом Президента Азербайджанской Республики присужден дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника второго класса. Указом Президента Ильхaма Aлиeва в 2010 году Вахдет Султан-заде был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Туркменистане (в возрасте 75 лет), а через 5 лет - одновременно и послом в Афганистане (в возрасте 80 лет).

Данные факторы деятельности моего отца в Туркменистане также показывают и отношение правительства братской страны к Азербайджану.

Иллюстративным примером этого может служить чествование 90-летия великого государственного деятеля Гейдара Алиева. По приглашению моего отца из Киева на один день в Ашхабад 3 мая 2013 года прилетела Эльмира Ахундова, которая проводила в Киеве презентацию книги о Гейдаре Алиеве.

Все мероприятия были буквально пронизаны глубочайшим уважением к памяти Гейдара Алиева со стороны Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова. И потому далеко не случайно на самом высоком правительственном уровне в Ашхабаде прошла презентация книги о Гейдар Алиеве из серии «Жизнь замечательных людей», переведенной стараниями моего отца на туркменский язык.

При этом перевод на туркменский язык и презентация издания, посвященного политическому лидеру другой страны, на государственном уровне является беспрецедентным для Туркменистана и впервые за всю историю новейшего времени осуществлялась в республике.

Книга, посвященная жизни и деятельности Общенационального Лидера Азербайджана, была переведена на туркменский язык посольством Азербайджана в Туркменистане и издана Государственной издательской службой Туркменистана.

— Учитывая долгую историю, связывающую вашу семью с Туркменистаном что вы можете рассказать читателям о проекте «Достлуг»? Какие вы видите перспективы развития столь важного азербайджано-туркменского проекта кооперации?

Думаю, что начальной точкой к сближению между Азербайджаном и Туркменистаном по данному проекту послужило вручение моему отцу высокой награды.

В период деятельности моего отца в Туркменистане произошло одно из самых знаменательных событий в его жизни, когда 27 октября 2009 года Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов в обстановке торжественного церемониала, в присутствии трехтысячной аудитории в столичном дворце "Рухиет" лично вручил ему государственную награду Туркменистана "За вклад в развитие братских отношений" - медаль "Ватана болан сойгуси учин" ("За любовь к Отечеству"). Награждение было приурочено к празднованию восемнадцатой годовщины независимости Туркменистана. Из этого видно, что за первые три года его работы в посольстве Азербайджана в ранге советника ему удалось материализовать некоторые мысли, направленные на укрепление братских отношений между нашими народами.

Это был знак не только личного признания, но и политического сигнала: мы — стратегические партнёры.

Я полностью согласен со словами моего отца по данному поводу: "Сегодня и Азербайджан, и Туркменистан – интенсивно развивающиеся страны. В обеих странах развивается химическая промышленность, аграрная сфера. Нефть и газ с каждым годом составляют все меньшую статью бюджета. В этом направлении и нужно работать. Как SOCAR, так и Туркменнефти. Ведь сегодня SOCAR – это не только добыча и транспортировка углеводородов. В число специализаций входят и химическая промышленность, и производство удобрений, логистические проекты, полимерное производство. Как говорится, непочатый край работы. И для начала хорошо было бы открыть взаимные представительства: SOCAR – в Ашхабаде, а Туркменнефти – в Баку. Это поможет упростить многие решения, сократив время на координацию, и ускорит кооперацию между нашими странами. Ведь Каспийское море – это море сближения и точкой сближения является этот МЕМОРАНДУМ!".

Президенты Азербайджана и Туркменистана не раз подчеркивали в ходе своих встреч братский характер отношений между нашими странами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев с теплотой отмечал свой визит в Туркменистан, в ходе которого был проведен очень широкий обмен мнениями по насущным вопросам, и было подписано рекордное количество документов, а именно 21 документ, которые наполнили еще новым содержанием наши отношения. Президент Азербайджана всегда отмечает личную роль Президента Туркменистана в деле развития страны. "Также поражает масштабное строительство. Знаю, что Президент лично контролирует каждый проект, поэтому город цветет и создан уникальный единый ансамбль градостроительства", - сказал Президент Азербайджан Ильхам Алиев.

Также, считаю очень важным визит и участие Заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества, который прошел 4 июля этого года в городе Ханкенди. Светлые перспективы сотрудничества и сближения наших стран отчетливо прозвучали в ходе выступления господина Мередова в рамках мероприятия: «Прежде всего, позвольте выразить благодарность Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву за направленное руководству Туркменистана приглашение принять участие в сегодняшнем Саммите. Пользуясь случаем, хотел бы передать приветствия и глубокое уважение Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова руководителям, главам правительств государств-членов ОЭС и Президенту Азербайджана. От имени делегации Туркменистана хотел бы выразить искреннюю признательность азербайджанской стороне за хорошую организацию работы Саммита ОЭС и высокое гостеприимство».

— Расскажите о дальнейших планах развития группы компаний в регионе?

Мы ни раз озвучивали наш интерес в сотрудничестве с государственным и частным секторами Туркменистана. В 2023 году я занимал позицию руководителя представительства компании SOCAR в Туркменистане и принимал активное участие в организации и официальном открытии офиса представительства в Ашхабаде.

Но с 2024 года я ушел в частный сектор и теперь, имея за плечами многолетний опыт работы и зная весь потенциал сотрудничества в Туркменистане, одной из приоритетных задач для меня является открытие филиала нашей Группы в братской стране.

Каждый из участников группы Black Caspian Logistics and Trading является специалистом в своей сфере и способен предоставить решение не только точечного спектра вопросов, но и комплексного. Так, компания Black Caspian Logistics and Trading - инвестиционная компания, чьей основной функцией является поиск, изучение, анализ и привлечение собственных и партнерских инвестиций в различные сферы бизнеса в Азербайджане, Грузии, странах Центральной Азии и Персидского залива. Выстраивая дорожную карту проектов сотрудничества и инвестиций, компания уже сегодня готова предложить Туркменистану:

- Содействие в увеличении экспортных объемов туркменских продуктов

- Привлечение дополнительных объемов транзитных грузов

- Оказание содействия в заходе продуктов туркменских производителей на рынки потребителей в странах Персидского залива

- Привлечение инвесторов из стран Персидского залива в проекты развития Туркменистана

- Оказание содействия в организации круглых столов для туркменских производителей с потенциальными инвесторами и партнерами в странах Персидского залива

Одним из флагманов группы компаний является компания "Azbrand" занимающаяся изучением и аналитикой рынка для правильного брендирования товаров всех типов и категорий с целью дальнейшей реализации их на международных рынках.

Говоря о будущих планах развития в регионе хочу отметить создание нами Центра аграрных исследований каспийского региона ("CARCAS") для оказания высококачественных консультационных услуг, проведения обучающих программ и внедрения передовых технологий в аграрном секторе.

Возвращаясь к теме расширения сотрудничества двух стран, уверен, что визит Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан 16-го июля этого года не только позитивно отобразится на развитии взаимоотношений двух стран и народов, но и еще больше углубит их, тем самым показав, что Азербайджан и Туркменистан не просто партнеры, а братские страны.