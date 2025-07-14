СМИ: Cпасатели прекратили поиск моряков с потопленного сухогруза Eternity C

Спасательные бригады прекратили поиск моряков, пропавших без вести после атаки хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" на сухогруз Eternity C в Красном море.

Спасательные бригады прекратили поиск моряков, пропавших без вести после атаки хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" на сухогруз Eternity C в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их сведениям, в ходе начавшейся 9 июля операции были спасены 10 человек, которые находились на борту сухогруза Eternity C. Выжившие после нападения йеменских мятежников восемь членов экипажа и двое охранников прибыли в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что 13 июля греческая фирма Diaplous и британская компания Ambrey, которые занимаются вопросами обеспечения морской безопасности, сообщили, что владелец судна Eternity C принял решение прекратить частную операцию по поиску пропавших моряков. По данным агентства, 15 человек считаются пропавшими без вести, 5 из них, вероятно, погибли во время атаки хуситов.

Напомним, что 7 июля к западу от йеменского портового города Ходейда сухогруз Eternity С, которым управляла греческая компания Cosmoship Management, был атакован пятью гранатами, выпущенными из реактивного гранатомета. По состоянию на 8 июля нападение с небольших моторных лодок продолжалось, само судно получило серьезные повреждения и потеряло ход. 9 июля агентство Reuters проинформировало, что судно в результате нападения хуситов затонуло. Всего на борту сухогруза находились 25 человек, включая 3 охранников. Команда состояла из 21 филиппинца и 1 гражданина России. Как сообщило посольство США в Йемене, хуситы похитили некоторых выживших членов экипажа Eternity C.