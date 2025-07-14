О нас

СМИ: Cпасатели прекратили поиск моряков с потопленного сухогруза Eternity C

СМИ: Cпасатели прекратили поиск моряков с потопленного сухогруза Eternity C Спасательные бригады прекратили поиск моряков, пропавших без вести после атаки хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" на сухогруз Eternity C в Красном море.
Другие страны
14 июля 2025 г. 20:14
СМИ: Cпасатели прекратили поиск моряков с потопленного сухогруза Eternity C

Спасательные бригады прекратили поиск моряков, пропавших без вести после атаки хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" на сухогруз Eternity C в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их сведениям, в ходе начавшейся 9 июля операции были спасены 10 человек, которые находились на борту сухогруза Eternity C. Выжившие после нападения йеменских мятежников восемь членов экипажа и двое охранников прибыли в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что 13 июля греческая фирма Diaplous и британская компания Ambrey, которые занимаются вопросами обеспечения морской безопасности, сообщили, что владелец судна Eternity C принял решение прекратить частную операцию по поиску пропавших моряков. По данным агентства, 15 человек считаются пропавшими без вести, 5 из них, вероятно, погибли во время атаки хуситов.

Напомним, что 7 июля к западу от йеменского портового города Ходейда сухогруз Eternity С, которым управляла греческая компания Cosmoship Management, был атакован пятью гранатами, выпущенными из реактивного гранатомета. По состоянию на 8 июля нападение с небольших моторных лодок продолжалось, само судно получило серьезные повреждения и потеряло ход. 9 июля агентство Reuters проинформировало, что судно в результате нападения хуситов затонуло. Всего на борту сухогруза находились 25 человек, включая 3 охранников. Команда состояла из 21 филиппинца и 1 гражданина России. Как сообщило посольство США в Йемене, хуситы похитили некоторых выживших членов экипажа Eternity C.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Европейский совет: Около 70% экспорта ЕС в США уже облагается дополнительными тарифами
Европейский совет: Около 70% экспорта ЕС в США уже облагается дополнительными тарифами
14 июля 2025 г. 19:58
СМИ: Посредники обсуждают с Израилем план вывода войск из Газы
СМИ: Посредники обсуждают с Израилем план вывода войск из Газы
14 июля 2025 г. 19:47
Хорватия выразила готовность стать лидером НАТО по производству FPV-дронов
Хорватия выразила готовность стать лидером НАТО по производству FPV-дронов
14 июля 2025 г. 19:43
Генсек НАТО: Украина может получить действительно огромное количество военной техники
Генсек НАТО: Украина может получить действительно огромное количество военной техники
14 июля 2025 г. 19:35
Трамп: США и ЕС достигли договоренности о поставках в Украину оружия, в том числе Patriot
Трамп: США и ЕС достигли договоренности о поставках в Украину оружия, в том числе Patriot
14 июля 2025 г. 19:34
Трамп: Координацией поставок оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США
Трамп: Координацией поставок оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США
14 июля 2025 г. 19:26
Трамп заявил, что разочарован в Путине и пригрозил России жесткими пошлинами
Трамп заявил, что разочарован в Путине и пригрозил России жесткими пошлинами
14 июля 2025 г. 19:26
В Белом доме началась встреча Дональда Трампа и Марка Рютте
В Белом доме началась встреча Дональда Трампа и Марка Рютте
14 июля 2025 г. 19:20
В Париже на параде лошадь республиканской гвардии упала напротив трибуны Макрона
В Париже на параде лошадь республиканской гвардии упала напротив трибуны Макрона
14 июля 2025 г. 17:58
В Германии допустили участие отдельных стран ЕС в закупках Patriot у США для Украины
В Германии допустили участие отдельных стран ЕС в закупках Patriot у США для Украины
14 июля 2025 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi