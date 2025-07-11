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В Азербайджане создание суперкомпьютерной инфраструктуры близится к завершению

В Азербайджане создание суперкомпьютерной инфраструктуры близится к завершению Министерство экономики Азербайджана завершает создание суперкомпьютерной инфраструктуры, которая является одной из очередных важных инициатив, способствующих развитию цифровой экономики в стране.
ИКТ
11 июля 2025 г. 15:21
В Азербайджане создание суперкомпьютерной инфраструктуры близится к завершению

Министерство экономики Азербайджана завершает создание суперкомпьютерной инфраструктуры, которая является одной из очередных важных инициатив, способствующих развитию цифровой экономики в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на прошедшем в Баку мероприятии, посвященном индустрии будущего.

По его словам, суперкомпьютерная инфраструктура обеспечит более быструю и точную подготовку экономических прогнозов, расширение возможностей симуляции в процессах принятия решений, а также применение аналитических подходов на базе обоснованных аргументов.

Джаббаров добавил, что для более системной и устойчивой оценки подобных инициатив в Азербайджане разработана Стратегия цифровой экономики: "Целью стратегии является технологическая трансформация экономики путем создания синергии между бизнесом, государством и обществом с учетом мировых технологических трендов и динамики развития страны".

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan nears finalizing creation of supercomputer infrastructure
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda superkompüter infrastrukturunun yaradılması yekunlaşmaq üzrədir

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