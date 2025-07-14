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Тегеран согласится на переговоры с США только без предварительных условий

Тегеран согласится на переговоры с США только без предварительных условий Иран не согласится на переговоры с США, если Вашингтон сохранит условие об отказе от обогащения урана на территории исламской республики,
Другие страны
14 июля 2025 г. 21:23
Тегеран согласится на переговоры с США только без предварительных условий

Иран не согласится на переговоры с США, если Вашингтон сохранит условие об отказе от обогащения урана на территории исламской республики,

Как сообщает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти.

"Они говорят, что Иран должен прекратить обогащение, в то время как это – одна из наших красных линий, и если переговоры будут обусловлены прекращением обогащения, такие переговоры определённо не состоятся", – сказал Велаяти.

Напомним, что 12 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран не прекращает взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но оно приобретет иную форму. По его словам, теперь запросы агентства будут рассматриваться Высшим советом национальной безопасности Ирана в индивидуальном порядке. Будут учитываться в том числе вопросы безопасности.

2 июля президент страны Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Как пояснил вице-спикер парламента Хамид-Реза Хаджи Бабаи, решение было обусловлено утечкой конфиденциальных данных.

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Версия на азербайджанском языке Tehran yalnız ilkin şərtlər olmadan ABŞ ilə danışıqlara razılaşacaq

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