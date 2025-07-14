Европейский совет: Около 70% экспорта ЕС в США уже облагается дополнительными тарифами

Европейский совет: Около 70% экспорта ЕС в США уже облагается дополнительными тарифами

Хотя специальные тарифы США в отношении европейских товаров приостановлены до 1 августа, многие виды экспорта из стран Евросоюза за океан уже сегодня подвержены влиянию различных дополнительных пошлин.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении Европейского совета по итогам заседания в Брюсселе министров торговли стран ЕС.

США в настоящее время уже применяют некоторые тарифы к ЕС, говорится в сообщении.

"Это базовый тариф в размере 10%, дополнительные тарифы "Раздела 232" в размере 50% на сталь и алюминий, и дополнительные 25% на автомобильную продукцию. В результате подобной торговой политики США в настоящее время около 70% экспорта ЕС в Штаты подвержены влиянию различных дополнительных тарифов Вашингтона", - отмечается в документе.