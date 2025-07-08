Starlink стала доступна в Катаре

Спутниковая система связи Starlink американской компании SpaceX стала доступна в Катаре.

Спутниковая система связи Starlink американской компании SpaceX стала доступна в Катаре.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.

"Starlink теперь доступен и в Катаре", — написал он в соцсети X.

Напомним, что ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 26 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки Starlink.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 8,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 7,3 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.