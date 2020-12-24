Ученые создали материал для смартфонов, который умеет регенерироваться

Разработчики создают бесцветный полиимид, который считается заменой классическому стеклу, прикрывающему экран

Южнокорейские ученые работают над материалом, способным восстанавливать трещины и сколы. Как передаете Report со ссылкой на РИА Новости, об исследовании команды Корейского института науки и технологий сообщает Sciencealert.

Разработчики создают бесцветный полиимид, который считается заменой классическому стеклу, прикрывающему экран. Подобный материал должен найти применение в гибких смартфонах, где использован складной экран.

В материале использовано льняное масло, которое научили проникать в трещины, образовавшиеся при разрыве полимера. Когда вещество попадает в воздух, оно затвердевает, и материал полностью восстанавливает свои качества.

До внедрения подобной технологии в гаджеты пока еще далеко, но перспективы у нее есть. Подобные полимеры могут использоваться не только в смартфонах, но и, например, в одежде или солнечных батареях.