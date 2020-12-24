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Ученые создали материал для смартфонов, который умеет регенерироваться

Ученые создали материал для смартфонов, который умеет регенерироваться Разработчики создают бесцветный полиимид, который считается заменой классическому стеклу, прикрывающему экран
ИКТ
24 декабря 2020 г. 16:07
Ученые создали материал для смартфонов, который умеет регенерироваться

Южнокорейские ученые работают над материалом, способным восстанавливать трещины и сколы. Как передаете Report со ссылкой на РИА Новости, об исследовании команды Корейского института науки и технологий сообщает Sciencealert.
Разработчики создают бесцветный полиимид, который считается заменой классическому стеклу, прикрывающему экран. Подобный материал должен найти применение в гибких смартфонах, где использован складной экран.

В материале использовано льняное масло, которое научили проникать в трещины, образовавшиеся при разрыве полимера. Когда вещество попадает в воздух, оно затвердевает, и материал полностью восстанавливает свои качества.

До внедрения подобной технологии в гаджеты пока еще далеко, но перспективы у нее есть. Подобные полимеры могут использоваться не только в смартфонах, но и, например, в одежде или солнечных батареях.

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Версия на английском языке Smartphone screens will 'heal' their own cracks, researchers say

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