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В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры Против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шыхлински возбуждено уголовное дело.
В регионе
16 июля 2025 г. 11:10
В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры

Против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шыхлински возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев.

"Адвокатская палата подтвердила информацию о том, что в отношении Шыхлински Мутвалы ведется уголовное преследование. Адвокатская палата выполняет взаимодействие со следствием", – сказал собеседник агентства.

Путинцев не уточнил, какую статью могут вменять Шыхлински, добавив, что организация адвоката не является стороной уголовного преследования.

Ранее в силовых структурах сообщили, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позже Шахина Шыхлински отпустили.

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Версия на азербайджанском языке Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun rəhbərinin oğluna qarşı cinayət işi açılıb

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