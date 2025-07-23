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Дорожная полиция предупредила водителей грузовиков о рисках из-за нарушений и усталости за рулем

Дорожная полиция предупредила водителей грузовиков о рисках из-за нарушений и усталости за рулем 11^19 Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям, осуществляющим грузоперевозки.
Происшествия
23 июля 2025 г. 11:42
Дорожная полиция предупредила водителей грузовиков о рисках из-за нарушений и усталости за рулем

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана предупредило водителей грузовых автомобилей о росте числа аварий из-за нарушений правил безопасности и призвало к соблюдению режима отдыха и техническому контролю транспорта, особенно в условиях жаркой погоды.

Как сообщили Report в Управлении, в последние дни участились случаи опрокидывания, столкновения и наезда на препятствия с участием грузовых автомобилей: "Такие инциденты с тяжелыми последствиями в основном происходят из-за безответственного поведения, такого как управление автомобилем в усталом, сонном состоянии без соблюдения режима отдыха, а также из-за нахождения транспортного средства в неисправном состоянии, неправильной упаковки груза, превышения скорости, резкого маневрирования, отвлечения внимания.

Главное управление дорожной полиции, учитывая также, что характерные для сезона жаркие погодные условия создают дополнительные трудности при дорожном движении, еще раз обращается к водителям, физическим и юридическим лицам, осуществляющим грузоперевозки, призывая их сделать правильные выводы из ранее пережитого горького опыта и воздержаться от вышеперечисленных нарушений правил, каждое из которых создает опасность для человеческой жизни:

"Не будем забывать, что безответственность за рулем может привести к тяжелым последствиям не только для самого водителя, но и для его близких и общества в целом", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi yükdaşıma fəaliyyəti göstərən sürücülərə müraciət edib

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