АБР пересмотрел прогнозы по инфляции и ВВП в регионе Кавказа и Центральной Азии

Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз по инфляции в регионе Кавказа в Центральной Азии и улучшил прогноз роста регионального ВВП на 2025-2026 годы.

Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз по инфляции в регионе Кавказа в Центральной Азии и улучшил прогноз роста регионального ВВП на 2025-2026 годы.

Как сообщает Report, согласно июльскому обзору АБР, банк ожидает инфляцию в регионе в 2025 году на уровне 7,8% (предыдущий прогноз – 6,9%), в 2026 году – 6,7% (предыдущий прогноз – 5,9%).

"Изменение прогноза связано с более сильным инфляционным давлением в Армении, Казахстане и Кыргызстане. Годовая инфляция в Армении выросла в январе-мае 2025 года до 3% по сравнению с 0,8% за аналогичный период прошлого года. В Казахстане за этот же период инфляция достигла 10,1% по сравнению с 9% годом ранее, в Кыргызстане – 8%", - отмечает АБР.

По данным банка, уровень инфляции в Азербайджане за 5 месяцев 2025 года составил 5,9%, отражая отложенные эффекты повышения цен на топливо и коммунальные услуги.

АБР также пересмотрел прогноз роста ВВП по региону. В частности, теперь банк ожидает роста ВВП в 2025 году на уровне 5,5% (предыдущий прогноз – 5,4%), в 2026 году – 5,1% (предыдущий прогноз – 5%).

"Это отражает более сильную траекторию роста в Казахстане. Показатели роста в других странах соответствуют ранним ожиданиям. Экономика Армении резко замедлилась, рост снизился до 4,4% в январе-апреле 2025 года по сравнению с 12,9% за тот же период прошлого года из-за сокращения промышленного производства. Экономический рост в Азербайджане замедлился до 1,5% в январе-мае 2025 года по сравнению с 4,2% за тот же период прошлого года из-за снижения добычи углеводородов", - подчеркивается в материалах банка.