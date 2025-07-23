Бочоришвили: Грузия видит ощутимые результаты стратегического партнерства с Азербайджаном

Бочоришвили: Грузия визит ощутимые результаты стратегического партнерства с Азербайджаном

Грузия видит ощутимые результаты стратегического партнерства и тесной дружбы с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом написала глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в соцсети "Х" по итогам визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тбилиси.

"Для меня было честью принимать главу МИД Азербайджана в Грузии. Стратегическое партнерство и тесная дружба между Азербайджаном и Грузией уже дают ощутимые результаты. Наша твердая приверженность делу будет способствовать дальнейшему укреплению региональной стабильности, процветания и взаимосвязанности", - написала Мака Бочоришвили.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вчера находился с официальным визитом в Грузии. Наряду с грузинской коллегой, он провел переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили.