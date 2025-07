В Шамахы проходит вторая неформальная встреча переговорных групп РКИК ООН

Главы делегаций переговорных групп Рамочной конвенции ООН об изменении климата и отдельных организаций принимают участие во втором неформальном климатическом собрании (ретрит) в Шамахы.

Как передает Report, об этом сообщает COP29 на своей странице в социальной сети "Х".

Согласно информации, участники мероприятия проведут конструктивный и перспективный обмен мнениями.

"Ретрит служит ценной площадкой для обмена мнениями, укрепления доверия и углубления понимания разнообразных ожиданий", - отмечается в сообщении.