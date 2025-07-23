В Украине обратятся в КС для отмены закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов

для направления представления в КС необходимо собрать не менее 45 подписей парламентариев

В Верховной раде Украины начали сбор подписей для подачи в Конституционный суд представления об отмене закона, который фактически ограничивает деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как передает восточноевропейское бюро Report, для направления представления в КС необходимо собрать не менее 45 подписей парламентариев.

Об ограничении полномочий двух ключевых антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Документ поддержали 263 народных депутата.