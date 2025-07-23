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Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $77 млрд

Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $77 млрд Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $77 млрд
Финансы
23 июля 2025 г. 11:45
Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $77 млрд

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $77,7 млрд, что на 9,4% больше, чем в начале года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению ЦБА о параметрах процентного коридора.

По его словам, это означает увеличение на $6,7 млрд за 6 месяцев.

"Наши стратегические валютные резервы достаточны для финансирования импорта в течение 3 лет, что является невероятно высоким показателем", - добавил Кязымов.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: “Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 77 milyard dolları keçib"

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