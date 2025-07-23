Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $77 млрд

Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $77 млрд

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $77,7 млрд, что на 9,4% больше, чем в начале года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению ЦБА о параметрах процентного коридора.

По его словам, это означает увеличение на $6,7 млрд за 6 месяцев.

"Наши стратегические валютные резервы достаточны для финансирования импорта в течение 3 лет, что является невероятно высоким показателем", - добавил Кязымов.