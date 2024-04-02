Google удалит миллиарды записей с персональными данными пользователей

Американская компания Google согласилась удалить миллиарды записей, содержащих личную информацию о более чем 136 млн жителей США, использующих ее веб-браузер Chrome.

Американская компания Google согласилась удалить миллиарды записей, содержащих личную информацию о более чем 136 млн жителей США, использующих ее веб-браузер Chrome.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Против Google был подан коллективный иск с обвинением в незаконной слежке за пользователями. В частности, в отслеживании в браузере Chrome интернет-активности пользователей, даже когда те находились в режиме "Инкогнито".

Исковое заявление на 5 млрд долларов к Google с жалобой на нарушение неприкосновенности частной жизни было подано еще в июне 2020 года. Но адвокаты компании несколько раз добивались отсрочки судебного разбирательства.

В феврале этого года стороны выразили намерение заключить официальное мировое соглашение, которое требует от Google удалить миллиарды личных записей, хранящихся в его центрах обработки данных.

"Будут введены другие меры контроля, направленные на ограничение сбора личной информации Google", - пишет AP.

Издание отмечает, что условия соглашения были раскрыты 1 апреля. Суд должен утвердить документ во время слушания, назначенного на 30 июля 2024 года. По этому соглашению истцы не получают никаких выплат.