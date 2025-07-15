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ЕС ввел санкции против восьми граждан Ирана и одной организации за нарушения прав человека

ЕС ввел санкции против восьми граждан Ирана и одной организации за нарушения прав человека Совет ЕС ввел санкции против восьми иранских физических лиц и одной организации за нарушения прав человека и трансграничные репрессии.
Другие страны
15 июля 2025 г. 18:37
ЕС ввел санкции против восьми граждан Ирана и одной организации за нарушения прав человека

Совет ЕС ввел санкции против восьми иранских физических лиц и одной организации за нарушения прав человека и трансграничные репрессии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, принятом по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Под термином трансграничных репрессий подразумевается преследования представителей иранской оппозиции в других государствах, в том числе на территории ЕС.

В санкционный список внесена группировка Zindashti Network, связанная с Министерством разведки и безопасности Ирана (MOIS) и причастная к многочисленным актам трансграничных репрессий, включая убийства иранских оппозиционеров и критиков режима. В черный список попал лидер этой сети Наджи Ибрагим Шарифи-Зиндашты, и ряд ее членов, а также Мохаммед Ансари - командир одного из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который отдавал приказы об убийствах журналистов, критикующих власти Ирана, и Реза Хамидравари - сотрудник разведки MOIS, курирующий операции Зиндашты, проводимые по заданию министерства.

Все фигуранты нового санкционного списка подпадают под заморозку активов. Запрещается прямо или косвенно предоставлять им любые финансовые средства или экономические ресурсы. Для перечисленных физических лиц также действует запрет на въезд на территорию ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Aİ səkkiz İran vətəndaşına və bir təşkilata insan haqlarını pozduğuna görə sanksiya tətbiq edib

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