СМИ: Израиль уничтожил склады с боеприпасами правительственных сил в Сирии

Истребители израильских ВВС уничтожили командный пункт и склады с боеприпасами в городе Эзраа на юге Сирии.

Истребители израильских ВВС уничтожили командный пункт и склады с боеприпасами в городе Эзраа на юге Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил государственный телеканал Syria TV.

Согласно информации, в Эзраа, находящемся в 65 км от Дамаска, находится полевой лагерь 12-го танкового полка. Уничтожен командный пункт, склады с боеприпасами и топливное хранилище.

По данным телеканала, самолеты атаковали механизированные колонны спецподразделений МВД и Минобороны, которые прибыли из Дамаска в южные районы для восстановления там стабильности и разоружения отрядов сил самообороны горцев-друзов.

Отметим, что в первой половине дня самолеты Израиля трижды атаковали наземные цели в городе Эс-Сувейда (90 км от Дамаска) и его окрестностях. О последствиях воздушных рейдов и потерях сведений не поступало.